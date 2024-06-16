2024 Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 104790073 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 104790073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Torul Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 273,85987
Gümüşhane Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.232.852
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790073
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 273,85987
Başarı Sıralaması: 1.232.852
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,36873
Başarı Sıralaması: 1.148.462
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.04138
Başarı Sıralaması: 1122449
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41