2024 Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104790072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104790072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Madencilik Teknolojisi Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Madencilik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Madencilik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 229,29541

Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.991.799

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790072

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Madencilik Teknolojisi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,29541

Başarı Sıralaması: 1.991.799

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,25185

Başarı Sıralaması: 1.848.276

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621350

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-23