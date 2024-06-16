2024 Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104790072 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104790072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Madencilik Teknolojisi Bölümü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Madencilik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Madencilik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 229,29541
Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.991.799
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104790072
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Madencilik Teknolojisi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,29541
Başarı Sıralaması: 1.991.799
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,25185
Başarı Sıralaması: 1.848.276
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621350
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-23