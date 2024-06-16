2024 Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790059 %50 İndirimli

300790059 | Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790059 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300790059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi   Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 178,53459

Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.853.523

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790059

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 178,53459

Başarı Sıralaması: 2.853.523

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

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