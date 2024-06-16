2024 Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300790059 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300790059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 178,53459
Girne Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.853.523
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300790059
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 178,53459
Başarı Sıralaması: 2.853.523
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-2
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0