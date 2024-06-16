2024 Girne Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300790069 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300790069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 178,72031
Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.852.440
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300790069
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 178,72031
Başarı Sıralaması: 2.852.440
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0