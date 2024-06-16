2024 Girne Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300790069 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300790069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 178,72031

Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.852.440

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790069

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 178,72031

Başarı Sıralaması: 2.852.440

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 25+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0