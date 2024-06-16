2024 Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 300250465 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 300250465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 254,27356

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.541.873

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250465

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 254,27356

Başarı Sıralaması: 1.541.873

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,23424

Başarı Sıralaması: 1.893.013

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1546475

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-5