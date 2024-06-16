2024 Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300290314 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300290314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 272,63879
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.251.106
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300290314
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 272,63879
Başarı Sıralaması: 1.251.106
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,23059
Başarı Sıralaması: 1.402.654
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202.46346
Başarı Sıralaması: 1415362
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10