2024 Girne Amerikan Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300250262 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 300250262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 188,83693

Girne Amerikan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.758.802

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250262

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 188,83693

Başarı Sıralaması: 2.758.802

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-0

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---