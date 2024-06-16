2024 Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 104570553 İÖ-Ücretli

104570553 | Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 104570553 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 104570553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü   Espiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 239,68937

Giresun Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.797.031

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104570553

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 239,68937

Başarı Sıralaması: 1.797.031

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,94385

Başarı Sıralaması:  1.899.618

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1616213

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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