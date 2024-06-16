2024 Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 104590274 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 104590274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Giresun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 229,86637
Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.980.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104590274
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,86637
Başarı Sıralaması: 1.980.723
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2022: ---
Yerleşen 2022: ---
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2021: ---
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