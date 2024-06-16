2024 Giresun Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 104550434 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 104550434 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Maliye Bölümü Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 228,44701
Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.008.089
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104550434
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Maliye
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,44701
Başarı Sıralaması: 2.008.089
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,67586
Başarı Sıralaması: 2.367.331
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609557
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-5