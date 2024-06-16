2024 Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104250701 Ücretsiz

104250701 | Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104250701 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104250701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   İkram Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İkram Hizmetleri   Bölümü   Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 252,69503

Gaziantep Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.568.671

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250701

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İkram Hizmetleri

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,69503

Başarı Sıralaması: 1.568.671

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,24188

Başarı Sıralaması:  1.870.577

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1618605

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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