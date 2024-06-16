2024 Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104250085 Ücretsiz

104250085 | Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Aşçılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104250085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 104250085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 323,17764

Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 636.002

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250085

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 323,17764

Başarı Sıralaması: 636.002

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,17470

Başarı Sıralaması:  820.588

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241.29812

Başarı Sıralaması:  896471

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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