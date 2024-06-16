2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111210024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 111210024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 270,98310

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.275.866

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210024

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,98310

Başarı Sıralaması: 1.275.866

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,43739

Başarı Sıralaması: 1.365.297

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.58683

Başarı Sıralaması: 1504200

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41