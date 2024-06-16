2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111210024 Ücretsiz

111210024 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111210024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 111210024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 270,98310

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.275.866

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210024

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,98310

Başarı Sıralaması: 1.275.866

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,43739

Başarı Sıralaması:  1.365.297

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.58683

Başarı Sıralaması:  1504200

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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