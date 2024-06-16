2024 Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104190554 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104190554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 322,66820

Gazi Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 640.786

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104190554

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 322,66820

Başarı Sıralaması: 640.786

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,33225

Başarı Sıralaması: 657.021

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255.29717

Başarı Sıralaması: 732067

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41