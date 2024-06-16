2024 Fırat Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103950221 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 103950221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-103 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 274,13573

Fırat Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.228.831

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103950221

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,13573

Başarı Sıralaması: 1.228.831

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,19172

Başarı Sıralaması: 1.271.861

Kontenjan 2022: 78+2

Yerleşen 2022: Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.65835

Başarı Sıralaması: 1114103

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67