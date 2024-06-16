2024 Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103951255 Ücretsiz

103951255 | Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Elazığ ilimizde yer alan Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103951255 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Elazığ ilinde bulunan Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103951255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fırat Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fırat Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü   Sivrice Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Elazığ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 240,72250

Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.778.050

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103951255

ÜNİVERSİTE: Fırat Üniversitesi

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: Elazığ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,72250

Başarı Sıralaması: 1.778.050

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,13332

Başarı Sıralaması:  1.786.225

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617963

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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