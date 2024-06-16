2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201490084 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201490084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ambalaj Tasarımı Bölümü Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ambalaj Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Ambalaj Tasarımı Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 301,61635

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ambalaj Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 863.32

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201490084

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Ambalaj Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 301,61635

Başarı Sıralaması: 863.32

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,62062

Başarı Sıralaması: 872.019

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.68232

Başarı Sıralaması: 926940

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10