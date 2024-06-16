2024 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Taban Puanları ( Önlisans ) 201490101 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü tercih kod numarası 201490101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Puanı: 192,35813
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.708.703
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201490101
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 192,35813
Başarı Sıralaması: 2.708.703
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1507306
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-6