2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112490443 Ücretsiz

112490443 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112490443 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 112490443 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü   Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 327,06610

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 600.75

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112490443

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 327,06610

Başarı Sıralaması: 600.75

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,12032

Başarı Sıralaması:  622.687

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.99869

Başarı Sıralaması:  628638

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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