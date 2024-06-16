2024 Erciyes Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 103550191 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 103550191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Odyometri Bölümü Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Odyometri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 322,93356

Erciyes Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 638.269

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550191

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Odyometri

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 322,93356

Başarı Sıralaması: 638.269

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,87113

Başarı Sıralaması: 607.479

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.34505

Başarı Sıralaması: 577477

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67