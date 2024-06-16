2024 Erciyes Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 103550967 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 103550967 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 322,37365

Erciyes Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 643.493

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550967

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 322,37365

Başarı Sıralaması: 643.493

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,49479

Başarı Sıralaması: 637.279

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.6294

Başarı Sıralaması: 584136

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82