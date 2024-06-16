2024 Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103450738 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103450738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tohumculuk Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tohumculuk Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 238,61870

Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.816.721

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103450738

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tohumculuk Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,61870

Başarı Sıralaması: 1.816.721

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,31057

Başarı Sıralaması: 1.936.831

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622011

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-15