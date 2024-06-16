2024 Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103451587 Ücretsiz

103451587 | Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103451587 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 103451587 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü   Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 238,53586

Ege Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.818.310

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451587

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Süt ve Besi Hayvancılığı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,53586

Başarı Sıralaması: 1.818.310

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,68691

Başarı Sıralaması:  1.817.241

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623414

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-29

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