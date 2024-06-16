2024 Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103451278 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103451278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 324,05505

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 627.854

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451278

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 324,05505

Başarı Sıralaması: 627.854

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,47433

Başarı Sıralaması: 602.26

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.72418

Başarı Sıralaması: 738631

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57