2024 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350387 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103350387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,46248
Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.853
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350387
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,46248
Başarı Sıralaması: 1.782.853
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,46416
Başarı Sıralaması: 1.822.077
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1625071
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-42