2024 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350387 Ücretsiz

103350387 | Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350387 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103350387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,46248

Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.782.853

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350387

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,46248

Başarı Sıralaması: 1.782.853

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,46416

Başarı Sıralaması:  1.822.077

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625071

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-42

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