2024 Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103350536 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103350536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Gölyaka Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,87575
Düzce Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.232.611
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350536
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 273,87575
Başarı Sıralaması: 1.232.611
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,83634
Başarı Sıralaması: 1.127.373
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.45848
Başarı Sıralaması: 1157291
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52