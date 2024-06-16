2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 103170269 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 103170269 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 272,25062

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.256.858

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170269

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 272,25062

Başarı Sıralaması: 1.256.858

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,54698

Başarı Sıralaması: 1.266.317

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.88677

Başarı Sıralaması: 1288165

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67