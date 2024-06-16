2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 103170472 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü tercih kod numarası 103170472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarımsal İşletmecilik Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal İşletmecilik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarımsal İşletmecilik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanı: 253,85982

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.548.952

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170472

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarımsal İşletmecilik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 253,85982

Başarı Sıralaması: 1.548.952

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,35058

Başarı Sıralaması: 1.581.030

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185.22756

Başarı Sıralaması: 1609186

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62