2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 103170472 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü tercih kod numarası 103170472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarımsal İşletmecilik Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal İşletmecilik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarımsal İşletmecilik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanı: 253,85982
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.548.952
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103170472
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Tarımsal İşletmecilik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 253,85982
Başarı Sıralaması: 1.548.952
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,35058
Başarı Sıralaması: 1.581.030
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 185.22756
Başarı Sıralaması: 1609186
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62