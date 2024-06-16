2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 103170172 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 103170172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 322,19784

Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 645.146

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170172

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 322,19784

Başarı Sıralaması: 645.146

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,49438

Başarı Sıralaması: 619.421

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.44278

Başarı Sıralaması: 685993

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57