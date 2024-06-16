2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 103150486 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü tercih kod numarası 103150486 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanı: 253,69892
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.551.685
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103150486
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Endüstriyel Cam ve Seramik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,69892
Başarı Sıralaması: 1.551.685
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,58647
Başarı Sıralaması: 1.557.352
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624575
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-18