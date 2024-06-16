2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 103150486 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü tercih kod numarası 103150486 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanı: 253,69892

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.551.685

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150486

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Cam ve Seramik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,69892

Başarı Sıralaması: 1.551.685

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,58647

Başarı Sıralaması: 1.557.352

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1624575

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-18