2024 Dokuz Eylül Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150547 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 273,22253

Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.242.347

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150547

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 273,22253

Başarı Sıralaması: 1.242.347

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,86285

Başarı Sıralaması: 1.215.440

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.85118

Başarı Sıralaması: 1246246

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52