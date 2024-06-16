2024 Dokuz Eylül Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150547 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 273,22253
Dokuz Eylül Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.242.347
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103150547
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 273,22253
Başarı Sıralaması: 1.242.347
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,86285
Başarı Sıralaması: 1.215.440
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.85118
Başarı Sıralaması: 1246246
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52