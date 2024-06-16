2024 Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201290383 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201290383 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-82 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 230,19109

Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.974.539

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290383

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 230,19109

Başarı Sıralaması: 1.974.539

Kontenjan 2022 – 2023 : 82+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,14330

Başarı Sıralaması: 1.547.001

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: Doldu-76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---