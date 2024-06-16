2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300150651 Ücretli

300150651 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300150651 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300150651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 253,18208

Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.560.345

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150651

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 253,18208

Başarı Sıralaması: 1.560.345

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,17863

Başarı Sıralaması:  1.438.090

Kontenjan 2022:  52+0

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.06832

Başarı Sıralaması:  1243278

Kontenjan 2021:  40+0

Yerleşen 2021:  Doldu-40

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202790683 %25 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202790683 %25 İndirimli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202390346 %25 İndirimli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202390346 %25 İndirimli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110670108 İÖ-Ücretli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110670108 İÖ-Ücretli
2024 Akdeniz Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790331 Ücretsiz
2024 Akdeniz Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100790331 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları