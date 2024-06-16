2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300150651 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300150651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 253,18208
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.560.345
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150651
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 253,18208
Başarı Sıralaması: 1.560.345
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,17863
Başarı Sıralaması: 1.438.090
Kontenjan 2022: 52+0
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.06832
Başarı Sıralaması: 1243278
Kontenjan 2021: 40+0
Yerleşen 2021: Doldu-40