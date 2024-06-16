2024 Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103050787 Ücretsiz

103050787 | Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103050787 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 103050787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi   Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü   Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 254,29617

Dicle Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.541.472

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050787

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Süt ve Besi Hayvancılığı

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 254,29617

Başarı Sıralaması: 1.541.472

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,52609

Başarı Sıralaması:  1.735.939

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1608937

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-28

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