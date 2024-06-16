2024 Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050557 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103050557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Çermik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 239,47303
Dicle Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.800.967
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050557
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,47303
Başarı Sıralaması: 1.800.967
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,84969
Başarı Sıralaması: 1.924.339
Kontenjan 2022: 37+1
Yerleşen 2022: Doldu-38
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1618182
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-13