2024 Dicle Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103050803 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 103050803 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Silvan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 253,18936
Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.560.233
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050803
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 253,18936
Başarı Sıralaması: 1.560.233
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,09401
Başarı Sıralaması: 1.585.903
Kontenjan 2022: 51+2
Yerleşen 2022: Doldu-53
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186.23754
Başarı Sıralaması: 1605559
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41