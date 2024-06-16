2024 Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102951125 Ücretsiz

102951125 | Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Organik Tarım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102951125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 102951125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Organik Tarım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Organik Tarım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım   Bölümü   Yumurtalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 240,37105

Çukurova Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.784.527

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951125

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,37105

Başarı Sıralaması: 1.784.527

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,30198

Başarı Sıralaması:  1.740.645

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615052

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-11

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