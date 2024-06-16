2024 Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102951337 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102951337 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Adana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+19 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-98 kişi yerleşmiştir.

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Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 323,30450

Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 634.76

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951337

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 323,30450

Başarı Sıralaması: 634.76

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+19

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-98

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,24689

Başarı Sıralaması: 657.841

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.29531

Başarı Sıralaması: 645529

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77