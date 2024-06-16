2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 102850313 Ücretsiz

102850313 | Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 102850313 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 102850313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 326,80320

Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 603.036

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102850313

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 326,80320

Başarı Sıralaması: 603.036

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,31519

Başarı Sıralaması:  554.461

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.26597

Başarı Sıralaması:  492672

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 204190616 Ücretli
2024 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 204190616 Ücretli
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 100451251 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 100451251 Ücretsiz
2024 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851307 Ücretli
2024 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851307 Ücretli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110650079 Ücretsiz
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110650079 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları