2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102850022 Ücretsiz

102850022 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 102850022 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 102850022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 253,71840

Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.551.373

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102850022

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,71840

Başarı Sıralaması: 1.551.373

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,90927

Başarı Sıralaması:  1.496.105

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.95149

Başarı Sıralaması:  1454028

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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