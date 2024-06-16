2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102790170 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102790170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 272,43374

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.254.191

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790170

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,43374

Başarı Sıralaması: 1.254.191

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,06886

Başarı Sıralaması: 1.109.782

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.71049

Başarı Sıralaması: 1086659

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52