2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102751003 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102751003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Biga Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 239,33277

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.803.527

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751003

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,33277

Başarı Sıralaması: 1.803.527

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,10802

Başarı Sıralaması: 1.918.445

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1615494

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-57