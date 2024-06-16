2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Enerji Tesisleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102751296 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102751296 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Çan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 239,34787

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.803.263

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751296

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Enerji Tesisleri İşletmeciliği

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,34787

Başarı Sıralaması: 1.803.263

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,53958

Başarı Sıralaması: 1.798.760

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1608862

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-11