2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050395 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201050395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

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Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 298,29563

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 903

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050395

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 298,29563

Başarı Sıralaması: 903

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,34488

Başarı Sıralaması: 1.148.811

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.09424

Başarı Sıralaması: 852154

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8