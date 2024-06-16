2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050395 Burslu

201050395 | Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050395 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201050395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 298,29563

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 903

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050395

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 298,29563

Başarı Sıralaması: 903

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,34488

Başarı Sıralaması:  1.148.811

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.09424

Başarı Sıralaması:  852154

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 104850643 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 101370254 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103350193 Ücretsiz
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
2024 Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 206050574 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları