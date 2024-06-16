2024 Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201050623 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 201050623 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 66+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-66 kişi yerleşmiştir.

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Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 239,47003

Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.801.019

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050623

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 239,47003

Başarı Sıralaması: 1.801.019

Kontenjan 2022 – 2023 : 66+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,25555

Başarı Sıralaması: 1.915.076

Kontenjan 2022: 56+0

Yerleşen 2022: Doldu-56

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626894

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-20