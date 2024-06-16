2024 Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201050623 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 201050623 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 66+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-66 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 239,47003
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.801.019
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201050623
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 239,47003
Başarı Sıralaması: 1.801.019
Kontenjan 2022 – 2023 : 66+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-66
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,25555
Başarı Sıralaması: 1.915.076
Kontenjan 2022: 56+0
Yerleşen 2022: Doldu-56
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626894
Kontenjan 2021: 68+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-20