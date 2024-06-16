2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109771216 İÖ-Ücretli

109771216 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109771216 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109771216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Tekstil Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 273,19618

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.242.744

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109771216

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,19618

Başarı Sıralaması: 1.242.744

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,92179

Başarı Sıralaması:  1.126.140

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.94583

Başarı Sıralaması:  1177456

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202351881 %50 İndirimli
2024 İstanbul Arel Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202351881 %50 İndirimli
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102590271 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102590271 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651613 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651613 Ücretsiz
2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201790264 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201790264 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları