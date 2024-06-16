2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 109770651 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 109770651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-48 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 253,76078
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.550.675
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109770651
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 253,76078
Başarı Sıralaması: 1.550.675
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,47604
Başarı Sıralaması: 1.597.489
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195.36351
Başarı Sıralaması: 1520990
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47