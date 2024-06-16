2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107350242 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 107350242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 271,15890
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.273.139
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107350242
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 271,15890
Başarı Sıralaması: 1.273.139
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,85260
Başarı Sıralaması: 1.057.556
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.78522
Başarı Sıralaması: 1059442
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82