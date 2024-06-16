2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107390152 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 107390152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 228,73358
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.002.547
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107390152
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Süt ve Besi Hayvancılığı
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,73358
Başarı Sıralaması: 2.002.547
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,57033
Başarı Sıralaması: 2.000.794
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1611274
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7