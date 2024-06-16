2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107350578 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 107350578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 274,07345
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.229.713
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107350578
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 274,07345
Başarı Sıralaması: 1.229.713
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,35731
Başarı Sıralaması: 1.223.090
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.59611
Başarı Sıralaması: 1208708
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52